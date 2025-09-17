Son Mühür / Merve Turan- Hafta boyunca İzmir, Manisa ve Aydın’da hava sıcaklıkları düşüş gösterecek. Meteoroloji yetkilileri, Pazar gününden itibaren sıcaklıkların yeniden artacağını belirtti. Rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor, vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

17 Eylül Çarşamba

Bugün bölgede genel olarak az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zamanla kuzey yönünden orta kuvvette esecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. En yüksek sıcaklıklar İzmir’de 31°C, Manisa’da 35°C, Aydın’da 37°C olacak.

18 Eylül Perşembe

Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Sıcaklıklarda kıyı kesimlerde 1-2°C, iç kesimlerde ise 4-5°C düşüş öngörülüyor. Beklenen sıcaklıklar İzmir’de 21-30°C, Aydın’da 19-33°C, Manisa’da 21-29°C aralığında olacak.

20 Eylül Cuma

Az bulutlu ve parçalı hava etkili olacak. En düşük ve en yüksek sıcaklıklar İzmir’de 19-30°C, Aydın’da 16-31°C, Manisa’da 19-28°C seviyelerinde olacak.