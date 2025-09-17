Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çiğli ilçesinde bulunan Kipa AVM önüne yeni bir karayolu köprüsü yapım işi için ihale duyurusu yayımlandı. Kentin trafik akışını rahatlatması beklenen proje, açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek ve teklifler yalnızca elektronik ortamda alınacak.

İhale detayları ve projenin kapsamı

İhale, 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10:00'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Park 3 Nolu Hol İhale Salonu'nda yapılacak. Yapım işinin ana odağı, 65 metre uzunluğunda, dere üzerinde çelik konstrüksiyon bir karayolu köprüsü ve bu köprüye entegre olacak yaklaşım yollarının yapılması şeklinde belirtildi.

Ne zaman tamamlanacak?

İhaleyi kazanan firma, yer teslimi yapıldıktan sonra 360 takvim günü içinde işi tamamlamakla yükümlü olacak. İşin başlangıcı, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 gün içinde gerçekleşecek.

İhaleye katılmak isteyen firmaların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Özellikle, son 15 yıl içinde köprü ve viyadük yapım işlerinde, teklif edilen bedelin en az %80'i oranında iş deneyimine sahip olmaları şartı aranıyor. Benzer işler tebliğinde yer alan A/I grubu Köprü ve Viyadük işleri benzer iş olarak kabul edilecek. Ayrıca, benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümü olarak İnşaat Mühendisliği belirlenmiş.

Ekonomik teklif değerlendirmesi

İhalede en avantajlı teklifin belirlenmesinde sadece fiyat değil, aynı zamanda fiyat dışı unsurlar da dikkate alınacak. Toplam puanlama sisteminde teklif fiyatı %50, fiyat dışı unsurlar ise %50 oranında etkili olacak. Bu sistemde, fiyat dışı unsurlar belirlenen iş kalemlerinin toplam teklif bedeli içindeki oranına göre puanlanacak.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendi. Ayrıca konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmiyor.