Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle geçici olarak durdurulan deniz ulaşımı, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte tekrar düzene girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İZDENİZ Genel Müdürlüğü, seferlerin belirlenen program dahilinde sorunsuz bir şekilde devam ettiğini duyurdu.

Fırtına nedeniyle seferlere ara verilmişti

Hafta sonu kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına, deniz ulaşımında aksamalara yol açmıştı. 10 Ocak 2026 tarihinde saat 21.50 itibarıyla güvenlik gerekçesiyle Yolcu Gemisi ve Arabalı Feribot seferlerinin iptal edildiği bildirilmişti. Gece boyu süren olumsuz hava şartları nedeniyle İzmirliler alternatif ulaşım kanallarına yönlendirilirken, ekipler denizdeki durumu anlık olarak takip etti.

11 Ocak itibarıyla seferler rutine döndü

Meteorolojik verilerin normale dönmesi ve denizdeki dalga boyunun seyir güvenliğine uygun hale gelmesiyle birlikte ulaşımda beklenen müjdeli haber geldi. 11 Ocak 2026 sabahı itibarıyla yapılan resmi duyuruda, hem yolcu gemilerinin hem de araba vapurlarının mesaisine kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. İZDENİZ, seferlerin mevcut hafta sonu tarifesine uygun olarak kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü kamuoyuyla paylaştı.

Yolcular için kesintisiz ulaşım duyurusu

İzmir Körfezi’nin iki yakasını birleştiren seferlerin normale dönmesiyle birlikte iskelelerdeki hareketlilik yeniden arttı. Yetkililer, yolcuların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına güncel sefer saatlerini dijital kanallar üzerinden takip edebileceklerini hatırlatırken, tüm seferlerin ilan edilen program dahilinde icra edildiğini vurguladı. İZDENİZ, güvenli ve konforlu bir yolculuk için tüm önlemlerin alındığını belirterek İzmirlilere iyi yolculuklar diledi.