İzmir'in Bornova ilçesinde, trafikteki tehlikeli manevralarıyla sosyal medyada gündem olan bir otomobil sürücüsü hakkında emniyet birimleri harekete geçti. Hatalı şerit değiştirerek trafik güvenliğini hiçe saydığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kendisine ciddi miktarda para cezası uygulandı ve sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.

Sosyal medya görüntüleri ekipleri harekete geçirdi

Olay, Bornova'daki Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 BFZ 773 plakalı bir otomobilin, trafikte herhangi bir sinyalizasyon kullanmadan aniden şerit değiştirdiği ve çevredeki araçların güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vakit kaybetmeden soruşturma başlattı.

Tehlikeli sürücü tespit edildi ve gözaltına alındı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda, trafiği tehlikeye atan otomobilin sürücüsünün A.A. olduğu kısa sürede belirlendi. Emniyet güçleri tarafından ikametinde gözaltına alınan A.A., Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal etmekten işlem gördü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağır para cezası ve ehliyete geçici el konulması

Hukuki süreçte önemli idari yaptırımlar da uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.A.'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca 2 bin 167 Türk Lirası tutarında idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle sürücü belgesine de yetkili merciler tarafından geçici süreyle el konuldu.