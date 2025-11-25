Son Mühür- İzmir'de, 25 Kasım’da kadınlar, saat 12.30'da Vasıf Çınar Meydanı'nda toplanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yapılacak yürüyüşe katılacak kadınlar, şiddete karşı dayanışma simgesi olarak turuncu giysiler giyecek. Aynı gün, "Şiddete Karşı Pedal Çevir" ekibi, Karantina Sahil Bölgesi'nden hareket ederek saat 12.45'te Vasıf Çınar Meydanı’na ulaşacak. İki grup, burada buluşarak Lozan Kapısı’ndan Kültürpark’taki etkinlik alanına doğru birlikte yürüyecek.

Kültürpark'ta farkındalık programı

Kültürpark’ta 13.00 ile 18.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte, eşitlik atölyeleri, dayanışma stantları, kısa film gösterimleri ve “Kız Çocuğu” adlı tiyatro oyunu yer alacak. Ayrıca, Kültürpark’ın Lozan Kapısı girişinde saat 13.00’te yoga etkinliği düzenlenecek.

“Eşit İzmir Eşit Dünya”

25 Kasım 16.00-17.00 saatleri arasında Kültürpark'ta düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde, “Eşit İzmir Eşit Dünya” başlığı altında kadın hakları konusunda uzman isimler, işçiler, gazeteciler, akademisyenler, sanatçılar, aktivistler ve sporcular şiddet karşıtı mesajlarını katılımcılarla paylaşacak. Konuşmaların ardından kadınlar tarafından hazırlanan gösterilerle program kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Sinema ve konser etkinlikleri

Etkinlikler 19 Ekim’de “Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri” ile başladı. 19-21 Kasım tarihlerinde Fransız Kültür Merkezi, Mustafa Necati Kültür Merkezi ve Elhamra Sahnesi'nde toplumsal duyarlılık ve eşitlik temalı filmler izleyicilerle buluştu. Ayrıca 20 Kasım’da “Cumhuriyetin Kadınları Söylüyor-Zamansız Şarkılar” konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kadın güçlenme atölyeleri

Kadınların güçlendirilmesi adına düzenlenen atölye çalışmaları da 24 Kasım’da başladı. Limontepe, Kınık, Cengizhan, Ödemiş, Bergama ve Tire’de kadın sağlığı, kadın hakları, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve çocukların bedensel söz hakkı gibi önemli konularda atölye çalışmaları devam ediyor. Atölyeler 27 Kasım'a kadar sürecek.