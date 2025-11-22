Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk yükümlüler için özel bir gezi programı düzenledi. Etkinlik, katılımcıların sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimlerini desteklemeyi hedefledi.

Key Museum'da tarihe yolculuk

Torbalı'da bulunan Key Museum, Türkiye’nin en zengin klasik otomobil ve motosiklet koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Çocuklar, 1886’dan günümüze uzanan tarihi araçları ve binlerce model otomobili inceleyerek geçmişten günümüze ulaşan teknolojik gelişmeleri gözlemleme fırsatı buldu. Müze gezisi, çocukların kültürel farkındalıklarını artırırken, teknolojiye ilgilerini de pekiştirdi.

Uzay Kampı Türkiye’de bilimle tanışma

Programın ikinci durağı Gaziemir’deki Uzay Kampı Türkiye oldu. Türkiye’nin ve çevre bölgelerin tek uzay kampı olma özelliğine sahip merkezde, çocuklar interaktif eğitimlerle uzay bilimlerini deneyimledi. NASA lisanslı simülatörler ve takım çalışmasına dayalı aktiviteler, çocuklara problem çözme, liderlik ve iş birliği becerilerini geliştirme imkanı sundu.

Etkinliğin amacı ve katkıları

Yetkililer, düzenlenen gezi programının çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağladığını belirtti. Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel hazırlanan etkinliğin, çocukların öğrenme motivasyonunu artırdığı ve yeni deneyimler kazanmalarını desteklediği vurgulandı.