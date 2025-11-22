Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, başta İZSU olmak üzere ilgili kurumların altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından ilçenin en işlek alanlarından biri olan Süvari Caddesi’nde geniş kapsamlı bir üst yapı düzenleme projesine başladı. Kafe ve restoran yoğunluğuyla Bornovalıların buluşma noktalarından biri olan cadde, estetik ve modern dokunuşlarla yeni bir kimliğe kavuşuyor.

850 metrelik güzergâhta estetik dokunuş

Proje kapsamında Süvari Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi’ne bağlanan 152 Sokak, Büyükpark ile Küçükpark arasındaki 159 Sokak ve devamındaki toplam 850 metrelik hat tamamen yenilenecek. Yol ve kaldırımlar baskılı renkli asfaltla kaplanacak; granit tretuvarlar, modern aydınlatma elemanları ve güçlendirilmiş peyzaj düzenlemeleriyle bölgenin görünümü baştan sona değişecek. Çalışmalar tamamlandığında bölge daha estetik, konforlu ve güvenli bir yaya aksına dönüşecek.

Başkan Eşki: “Bornovalılara yakışan bir cadde olacak”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Eşki, bölgenin Bornova’nın kalbinin attığı özel bir alan olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Daha önce 159 Sokak için Bornova’nın hatta İzmir’in en güzel sokaklarından biri olacak demiştik ve bunu gerçekleştirdik. Şimdi altyapısı tamamlanan Süvari Caddesi’nde Bornova’ya yakışır bir düzenleme için harekete geçtik. Yakında bu bölge, 159 Sokak ile bütünlük içinde Bornovalıların kullanımına sunulacak. Kentimizi Türkiye’nin en estetik ve konforlu yaşam alanlarından biri haline getirene kadar durmadan çalışacağız. Şimdiden Bornova’mıza hayırlı olsun.”