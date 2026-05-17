Osman Günden / Son Mühür - İzmir Kent Konseyi ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) İzmir Şubesi iş birliğiyle, tüketici hakem heyetlerinin sayısının azaltılması kararının hukuki, toplumsal ve kamusal sonuçlarını değerlendirmek amacıyla panel düzenlendi.

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kent Konseyi Homeros Salonu’nda gerçekleştirilen panelde, tüketici hakem heyetlerinin tarihsel gelişimi, yeniden yapılandırılması, sayılarının azaltılması ve bu sürecin tüketicilerin hak arama özgürlüğüne etkileri ele alındı.

Sunumlar gerçekleştirildi

Panelde; TükoDer İzmir Şube Başkan Yardımcısı E. Tamer Gören, “Tüketici Hakları ve Tüketici Hakem Heyetlerinin Tarihsel Gelişimi”; TükoDer MYK Üyesi Av. Birgül Değirmenci, “Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeniden Yapılandırılmasının Hukuki, Felsefi, Sosyal ve Siyasi Etkileri”; TükoDer İzmir Şube Başkanı ve İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Av. Fatih Kurdoğlu, “Tüketici Hakem Heyetlerinin Sayısının Azaltılmasının Tüketici Örgütleri Açısından Değerlendirilmesi”; İzmir Barosu’ndan Av. Arabulucu S. Emrah Ertan ise “Tüketici Hakem Heyetlerinin Sayılarının Azaltılması Konusundaki Hukuki Değerlendirmeler” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Tüketici hakem heyetleri kararına tepki

Panelde yapılan değerlendirmelerde, tüketici hakem heyetlerinin Türkiye’de tüketici hukukunun en önemli kazanımlarından biri olduğu vurgulandı. Tüketicilerin herhangi bir harç ve masraf ödemeden, hızlı ve kolay biçimde hak arayabildiği bu mekanizmanın yalnızca bireysel uyuşmazlıkların çözümünde değil, piyasada denge ve disiplinin sağlanmasında da önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Tüketici hakem heyetlerinin sayısının azaltılmasının; başvuru süreçlerini zorlaştıracağı, karar sürelerini uzatacağı, coğrafi erişim sorunu yaratacağı ve özellikle dar gelirli yurttaşlar, yaşlılar, kırsal bölgelerde yaşayanlar ile dijital imkânlara erişimi sınırlı kesimler açısından hak kayıplarına neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin azaltılması yerine güçlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, başvuru yoğunluğu ve birikmiş dosya sayıları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni heyetlerin kurulmasının daha doğru olacağı ifade edildi. Yerel erişimin korunması, dijital sistemlerin iyileştirilmesi ve tüketici örgütlerinin sürece etkin biçimde dahil edilmesi gerektiği kaydedildi.

İzmir Kent Konseyi bileşeni olan TükoDer İzmir Şubesi tarafından “Tüketici Hakem Heyetleri Kapatılmasın” başlıklı imza kampanyası başlatıldığı da duyuruldu. Kampanya ile tüketicilerin sesinin büyütülmesi, hak arama mekanizmalarına sahip çıkılması ve söz konusu kararın geri çekilmesi amaçlanıyor. 31 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek kampanyaya ait dilekçe, hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında İzmir Kent Konseyi ve TükoDer İzmir Şubesi’nde imzaya açık olacaktır.

İzmir Kent Konseyi ve TükoDer İzmir Şubesi, tüm yurttaşları, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini ve ilgili tüm kesimleri tüketici haklarına birlikte sahip çıkmaya davet ederek şu çağrıyı yaptı:

“Tüketici Hakem Heyetlerinin sayısını azaltmaya yönelik bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir. Aksine, bu heyetlerin sayısı artırılmalı, kurumsal kapasiteleri güçlendirilmeli und tüketicilerin hak arama süreçleri daha da kolaylaştırılmalıdır. Güçlü bir tüketici, güçlü bir hukuk devleti demektir.”