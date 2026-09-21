Son Mühür/ Beste Temel- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan “Gazze İçin Bilim Kafe” etkinlikleri doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), “Gazze’de İnsanlık İçin Bilim Üretmek” konulu bir programa ev sahipliği yaptı.

Bölgede görevli olan akademisyenlerin çevrim içi olarak katıldığı organizasyonda; ağır savaş koşullarına rağmen bilimsel üretimin devam ettirilmesi, yükseköğretim kurumlarının durumu ve uluslararası akademik dayanışma adımları masaya yatırıldı.

Soykırımın yol açtığı ağır sonuçlara dikkat çekildi

Programın açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Gazze’de yaşanan soykırımın insan hayatının yanı sıra eğitim, bilim ve yükseköğretim alanlarında da ağır sonuçlara yol açtığına dikkat çekti.

Bilimsel üretimin bu zorlu koşullara rağmen sürdürülmesinin önemini vurgulayan Rektör Yılmaz, Gazze’deki akademisyenlerle kurulan iletişim ve dayanışmanın önemine işaret etti.

Dokuz Eylül Üniversitesinin akademik kapasitesini insanlığın yararına katkı sağlama sorumluluğundan bahseden Yılmaz, Gazze ile akademik bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gazzeli bilim insanları sahadaki durumu aktardı

DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Naci Emecen’in yönettiği panele, Gazze İslam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdelraouf A Elmanama, Prof. Dr. Mazen Medhat Alzaharna ve Öğretim Görevlisi Renad Ibrahim Abu Dan çevrim içi olarak bağlandı.

Gazzeli akademisyenler, imkansızlıklar ve güvenlik riskleri altında gerçekleştirilen sağlık ve eğitim faaliyetlerine dair detayları aktararak, bilimin bölgedeki toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Öğrenci ve akademisyen deneyimleri bir araya geldi

Programda, DEÜ Tıp Fakültesi’nde eğitimini sürdüren Gazzeli öğrenci Dr. Reham Abushar da yüz yüze konuşmacı olarak yer aldı.

Gazze’de sahada bulunan bilim insanları ile Türkiye’de tıp eğitimini devam ettiren bir öğrencinin gözlemleri aynı platformda buluşturuldu.

Etkinlik boyunca Arapça ve İngilizce yapılan anlatımlar ile katılımcılardan gelen Türkçe sorular, DEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Rana Abdel Mohsen Mahmoud Elsayed Erdemir ve Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet Taşkın tarafından eş zamanlı olarak çevrildi.