Son Mühür- İzmir’in gözde bölgelerinden Bayındır, sadece eşsiz doğasıyla değil, aynı zamanda şifalı suları ile de ünlüdür. Hem tarihi hem de sağlık açısından zengin bir mirasa sahip olan bölge, ziyaretçilerine mineral bakımından zengin sularla iyileştirici bir deneyim vaat ediyor. Bayındır kaplıcaları, romatizma, cilt hastalıklarına iyi gelmesiyle bilinir. Doğal su mineral içeriğiyle sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığı ile bilinir.

İzmir’in Bayındır ilçesi Ergenli mahallesinde yer alan kaplıca suyu içeriğinde sodyum, magnezyum, kalsiyum ve bikarbonat bulundurur. Suda bulunan bu mineraller banyo yoluyla kullanıldığında sağlığa olan katkısı artar. Kaplıcaları özellikle orta yaş ve üstü vatandaşları tercih ediyor. Kaplıca kronik ağrılar için doğal tedavi seçeneği olarak bilinir. Bölgenin sakin doğası ve huzurlu atmosferi, tedavi sürecine daha da etkili olur.

Bölgede yer alan Fatma Hanım Kaplıcaları, Bayındır’ın en özel şifalı su kaynaklarından biridir. Kaplıca ismini bölgede yaşamış ve bu kaplıcaların iyileştirici gücünü keşfeden Fatma Hanım’dan alır. Fatma Hanım’ın yanı sıra bölgede Dereköy ve Ergendi Ilıcası da bulunur.