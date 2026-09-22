Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - İnciraltı planlama sürecindeki belirsizlikler ve EXPO 2027 hazırlıkları İzmir gündemindeki tazeliğini koruyor. Bölgedeki koruma kararlarına dava açan meslek odalarının, aynı alanda yapılacak Botanik EXPO için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü imzalaması "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" eleştirilerine neden oldu. Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında usta gazeteci Hasan Çölmekçi süreci değerlendirirken, yayına katılan İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut kritik açıklamalarda bulundu.

"Planlarımız Tabiat Kurulu'ndan geçti, askıya çıkmasını bekliyoruz"

Gazeteci Hasan Çölmekçi’nin "İnciraltı’nda son durum nedir?" sorusunu yanıtlayan İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, planlama sürecinde önemli bir aşamanın geride kaldığını belirterek, "Ekim 2024’te İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dava açarak iptal ettirdiği planlarla ilgili revize bir çalışmamız vardı. Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı gerektirdiği için 2 yıl kadar gecikti. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı hızlıca alındı. Son olarak İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan planlarımız geçti ve Ankara’da ilgili bakanlığa gönderildi. Önümüzdeki haftalarda 5 binlik ve binlik planların askıya çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

"İtirazlardan korkmuyoruz, planlar iptal olmaz revize edilir"

Çölmekçi’nin "Peki buna itiraz gelebilir mi, gelirse süreç uzar mı?" sorusu üzerine hukuki açıdan bir kaygıları olmadığını vurgulayan Karabulut, "İtiraz gelmesini bekliyoruz ama bundan korkmuyoruz. İtirazın hukuksal karşılığı süreci uzatabilir ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız süreci çok yakın takip ediyor. Hukuki olarak planın durmaması adına çok dikkatli davranıyorlar. Bürokratlarımızdan aldığımız bilgiye göre; bir sorun çıksa dahi plan iptal olmaz, sadece hızlı bir aksiyonla revize edilerek yola devam edilir. Beklentimiz, yıl bitmeden 18 uygulamasının tamamlanıp bakanlıkça çalışmanın başlamasıdır. Cumhurbaşkanımızın onayıyla ilerleyen bu projeyi alnımızın akıyla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Kat yüksekliği minimum olacak, sağlık turizmi odaklı bir proje geliyor"

Projenin detaylarına da değinen Karabulut, İnciraltı’nda nasıl bir yapılanma olacağını şu sözlerle açıkladı: "İzmir’in genetiğinde Agamemnon’dan gelen bir sağlık turizmi geçmişi var. Bakanlığımızın yürüttüğü planlarda da binalar yüksek katlı olmayacak, minimum 4 katı geçmeyecek şekilde sağlık turizmi odaklı bir yapı kurulacak. İçinde hastaneler, oteller, yaşam alanları ve ticari alanlar yer alacak. Burada yaşayan toprak sahiplerini de mağdur etmemek adına konut alanları da bulunacak. Bakanlık, vatandaşı yerinde tutacak şekilde 2-3 dönümlük konut, 5 dönümlük de ticaret ve sağlık turizmi parselleri hazırlıyor. Yeşil alanlar korunarak İzmir’e kazandırılacak bu proje, 35 bin İzmirli gence de ekmek kapısı olacak."

"Hem dava açıp hem projeye imza atmak büyük bir çelişki"

İzmir’deki meslek odalarının tutumunu ve Botanik EXPO sürecini de eleştiren İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, sözlerini şöyle tamamladı: "Meslek odalarına yaptığımız çağrıya henüz bir yanıt alamadık. Yaklaşık 7 ay sonra başlayacak ve İzmir’e 100 bin ziyaretçi getirecek olan Botanik EXPO alanı için endişelerimiz var. Peyzaj Mimarları Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası, 2024’te buranın SİT derecesinin düşürülmesine karşı dava açmıştı. Ancak bakıyoruz, aynı meslek odaları bugün EXPO projelendirmesine imza atıyor. Biz de soruyoruz: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Hem dava açıyorsunuz hem de Botanik EXPO’ya destek veriyorsunuz. Açılan bu dava EXPO sürecini zora soktu mu, sokmadı mı? Kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz."