Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Ege Medya Platformu’nun geleneksel hale gelen "Sektör Buluşmaları" toplantısının bu ayki konuğu CW Enerji Plus Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Özturkut oldu.İzmir'de görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Özturkut, enerji sektöründeki tıkanıklıkları ve güneş enerjisinin (GES) sunduğu fırsatları açık yüreklilikle paylaştı.

"30 yıl boyunca enerji üretiyor"

Toplantının dikkat çeken noktalarından biri GES yatırımlarının geri dönüş hızıydı. Özturkut, elektrik faturalarının yükünden kurtulmak isteyenler için net bir tablo çizdi. "Artık enerjide sadece tasarruf etmiyoruz, bildiğiniz kazanç kapısı açıldı" diyen Özturkut, kurulan sistemlerin ortalama 3 ila 5 yıl içinde maliyetini sıfırladığını vurguladı. Üstelik bu sistemler bir kez kuruldu mu, tam 30 yıl boyunca enerji üretmeye devam ediyor.

"Belediyeler süreci tıkıyor"

Güneş enerjisine ilginin zirve yaptığı bu dönemde, yatırımların önündeki en büyük engel ise teknik değil, bürokratik. Özellikle İzmir’deki ilçe belediyelerine sitem eden Özturkut, süreci şu sözlerle anlattı:

"Vatandaş sistemin verimine ikna olmuş durumda ama belediyelerden 'GES Uygunluk Belgesi' almak tam bir işkenceye dönüşüyor. Evin ilk projesinde ufak bir değişiklik bile olsa, 'eski haline getirmezsen izin vermem' diyen bir anlayış var. Bu da maalesef sektörü frenliyor."

Sadece belediyeler de değil, elektrik dağıtım şirketlerinin de onay süreçlerini kasıtlı ya da bilgisizlikten dolayı sürüncemede bıraktığı, toplantıda dile getirilen önemli bir iddia oldu.

Fatura yerine kredi taksidi

Özturkut, nakit sorunu yaşayan konut sahipleri için de bankalarla yürütülen eşgüdümlü bir modelden bahsetti. Sistemin aylık üreteceği elektrik miktarının bankaya teminat gibi sunulabildiğini belirten Özturkut, "Vatandaşımız her ay elektrik faturası öder gibi kredi taksitini ödüyor. Birkaç yıl sonra kredi bitiyor ama sistem tamamen kendisine kalıyor" dedi.

Örnek vermek gerekirse ortalama iki katlı bir villada 7 kilovatlık bir sistemin maliyeti 7 bin dolar civarında seyrediyor. Eğer işin içine ısı pompası da girerse maliyet artsa da, sağlanan tasarruf yatırımı her türlü kısa sürede amorti ediyor.

İzmir’in arazi çıkmazı

İzmir’in güneşlenme süresi bakımından Türkiye’nin en şanslı illerinden biri olduğunu hatırlatan Özturkut, şehrin tek dezavantajının arazi fiyatları olduğunu söyledi. Konya veya Şanlıurfa gibi illerde arazi kurulumlarının daha uygun maliyetli olduğunu ifade eden Özturkut, İzmir’in ise sayfiye yerlerindeki potansiyeliyle öne çıkıtğını, buralardaki engellerin aşılması gerektiğini belirterek açıklamasını tamamladı.

