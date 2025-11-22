Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alper Şener, gribal enfeksiyonların ardından gelişebilecek bakteriyel enfeksiyonlara karşı uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şener, özellikle yaşlı nüfus için aşıların önemine dikkat çekti.

Viral enfeksiyonlarda artış sürüyor

Prof. Dr. Şener, son dönemde viral solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir yükseliş gözlemlendiğini belirtti. “İnfluenza vakalarında ciddi artış var.

Bunun yanı sıra RSV ve rinovirüs de sık görülüyor. Gribal enfeksiyon sonrası bakteriyel enfeksiyonlar, süperenfeksiyon şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bu tür enfeksiyonlar, zatürre veya pnömoni gibi ciddi tablolara yol açabilir ve hastanede yatış veya oksijen desteği gerektirebilir” dedi.

Prof. Dr. Şener, grip aşısının aile hekimleri aracılığıyla ücretsiz yapılabileceğine de dikkat çekti.

65 yaş üstüne özellikle dikkat

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ek uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener, RSV enfeksiyonlarının özellikle riskli olduğunu vurguladı. “RSV, akciğerlerde yaygın enflamasyon oluşturabiliyor. Bu enfeksiyonun aşısı mevcut ve özellikle 75 yaş üstü bireylerin mutlaka yaptırması gerekiyor. 65 yaş üstünde viral enfeksiyonlar daha ağır seyredebiliyor. Koronavirüs dönemiyle alıştığımız ağır viral tablolar, pandemi sonrasında da görülmeye devam ediyor. Bu hastalar bazen yoğun bakıma ihtiyaç duyabiliyor ve ne yazık ki, bazı durumlarda tedavilere rağmen hayatlarını kaybedebiliyorlar” dedi.

Hafif geçen enfeksiyonlarda bile risk var

Hastalığı evde hafif geçirenler için de uyarıda bulunan Prof. Dr. Şener, akciğer hasarının ilerleyen dönemde KOAH veya astım gibi kronik rahatsızlıklara yol açabileceğini ifade etti. “Kalp hastalığı, hipertansiyon veya diyabeti olan bireyler de gribal enfeksiyonları ağır geçiriyor. Virüsü atlattıktan sonra öksürük ve balgam devam ediyorsa, zatürre gelişmiş olabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi şart” diye konuştu.

65 yaş üstü bireylerin hafif geçirdikleri grip sonrası öksürük ve balgam durumlarında mutlaka uzman hekime başvurmaları gerektiğini belirtti.

Zatürre ve grip aşısı hayati öneme sahip

Prof. Dr. Şener, zatürre aşısının ömür boyu koruyucu etkisi bulunduğunu vurguladı. “Zatürre aşısı ömür boyunca yalnızca bir kez yaptırıldığında, zatürreye bağlı vakaların yaklaşık yüzde 90’ını önlüyor. Özellikle 65 yaş üstü bireylerin aşı olmasını ve sağlık takibini ihmal etmemesi gerekiyor. Grip aşısı gibi her yıl tekrarlanması gerekmiyor. Hava tamamen soğumadan, aşı ile hastalanma riski önemli ölçüde azaltılabilir” dedi.