İzmir’in Foça ilçesindeki balık halinde kış sezonu hareketliliği başladı. Tezgahlarda çeşitliliğin dikkat çektiği balık halinde esnaf, özellikle sardalya ve uskumrunun bu dönemde en çok tercih edildiğini belirtiyor. Ege’ye özgü diğer balık türlerinde de bolluk yaşanırken, satıcılar Kasım ayında tüketilmesi gereken balıklar konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

“SARDALYA VE USKUMRU MEVSİMİ”

Foça Balık Hali’nde 30 yıldır tezgah işleten İbrahim Göl, Kasım ayının deniz ürünleri açısından verimli geçtiğini söyledi. Göl, sağlık açısından sardalya ve uskumrunun tam mevsimi olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

“Kasım ayında sardalya ve uskumru, B12 vitamini ve Omega yağ asitleri açısından çok zengindir, bu dönemde mutlaka tüketilmeli. Ayrıca ‘Ceran’ dediğimiz kefal türü lezzetli. Göç balığı olan orijinal Foça çipurası şu an en lezzetli döneminde. Kasım çipurası ve dil balığı yumurtalı ve oldukça lezzetli. Ahtapot sezonumuz da açıldı, taze ürünlerimiz mevcut.”

PALAMUT EKSİKLİĞİ VE ALTERNATİFLER

Göl, bu yıl Foça kıyılarında palamutun eksik olduğunu belirterek, “Normalde palamut bu mevsimin balığıdır ama bu yıl yok. Palamutun yerini tekir barbun ve çipura dolduruyor. Denizlerimiz özellikle tekir barbun açısından cömert” dedi.

FİYATLARDA KAMPANYA VE HER BÜTÇEYE UYGUN SEÇENEKLER

Balık satıcısı Ata Gapulcano ise Ege Bölgesi’ndeki tür çeşitliliğinin tezgahlara yansıdığını belirtti. Kıraça, sargoz, deniz levreği, sinarit ve istavrit gibi olta balıklarında bolluk olduğunu ifade eden Gapulcano, balıkların tazeliğini “cam gibi” olarak nitelendirdi.

Vatandaşın alım gücünü desteklemek amacıyla fiyatlarda kampanya yaptıklarını söyleyen Gapulcano, şunları ekledi:

“Şu anda Ege bölgesinde çeşitler çok bol. Her bütçeye uygun taze balık sunabilmek için kampanyalar yapıyoruz. Örneğin, barbunun kilosu kasa alımlarında 5 kilogram için ortalama 200 liraya geliyor. Daha özel ve iri barbun isteyenler için fiyatlar 700 TL’ye kadar çıkabiliyor. Dil balığını 500 TL’den, deniz çipurasını 500–600 TL’den sunuyoruz.”

GÜNCEL FİYATLAR

Barbun: 200 TL/kg

Tekir barbun: 500–700 TL/kg

Dil balığı: 500 TL/kg

Deniz çipurası: 500–600 TL/kg

Foça Balık Hali, kış sezonuna taze ve bol çeşitle girerek hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.