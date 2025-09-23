Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ile BEBA İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı’nın iş birliğiyle düzenlenen “Greater Good Challenge 2025 İzmir” adlı girişimcilik projesi tanıtıldı. Program, İzmir Ticaret Borsası’nın koordinasyonunda Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gençlere uluslararası bir fırsat

Dünyanın farklı ülkelerinde beş yıldır başarıyla yürütülen proje, İzmir’de ilk kez uygulanıyor. “Greater Good Challenge”, genç girişimcilere toplumsal ve küresel sorunlara yenilikçi, sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler geliştirme imkânı sunuyor. İş planı yarışması formatıyla düzenlenen etkinlik, İzmirli gençlerin fikirlerini küresel ölçekte duyurma şansı tanıyor.

Çankırı: “Katma değerli projeleri destekliyoruz”

Tanıtım programında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir’in ticaret, tarım, turizm ve sanayi alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Çankırı, “Yüksek teknoloji ve katma değerli projeler ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Bu tür girişimleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

İzmir’in gücü gençlerden geliyor

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep ise İzmir’in 9 üniversitesi ve 250 bini aşkın öğrencisiyle Türkiye’nin gençlik ve eğitim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Celep, “İzmir’in dinamizmini gençlerinden aldığına inanıyoruz. Gençlerimiz, fikirlerini gerçeğe dönüştürmek ve topluma yön verecek çözümler üretmek için bu proje ile eşsiz bir fırsat yakalıyor” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilerden gençlere destek

Celep ayrıca kadın girişimcilerin gençlerle birlikte yürüdüğünde büyük bir motivasyon kazandıklarını belirtti. “Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmesine tanıklık etmek bizler için ilham verici. Bu sürecin içinde yer almak İzmir’in girişimcilik ruhunu daha da güçlendirecek” dedi.

İzmir’de ilk, küresel ölçekte devam

Uluslararası başarıya sahip olan “Greater Good Challenge”, İzmir’de düzenlenmesiyle birlikte şehrin girişimcilik ekosisteminde önemli bir dönüm noktası oldu. Projenin, hem İzmirli gençlere küresel vizyon kazandırması hem de kent ekonomisine uzun vadede katkı sağlaması bekleniyor.