İzmir'deki Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık alanında önemli bir ilke imza attı. Hastanenin Kulak Burun Boğaz bölümünde, doğuştan işitme engeli bulunan bir çocuğa başarılı bir şekilde biyonik kulak (koklear implant) ameliyatı uygulandı.

Hayat bulan sesler

Hastanenin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Tankut Uzun tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, 3 yaşındaki Batuhan Çam'a iki taraflı koklear implant takıldı. Doğuştan ileri derecede işitme kaybı yaşayan minik Batuhan, bu operasyon sayesinde ilk kez seslerle tanıştı. Ameliyatın ardından verilen tepkiler, hem Batuhan'ın ailesi hem de hastane ekibi için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

"Artık farklı merkezlere yönlendirmeye gerek kalmayacak"

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Tankut Uzun, bu tür vakaların daha önce farklı sağlık merkezlerine sevk edilmek zorunda kalındığını belirtti. Ancak artık Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu tür ileri düzey operasyonların yapılabileceğini vurguladı. Uzun, "Cihazın takılmasının ardından duymayan bireylerin sesle tanışması mümkün hale geliyor. Erken teşhis ve uygun rehabilitasyon tedavileriyle desteklenen müdahaleler sayesinde, işitme engelli bireylerin normal bir yaşam sürmesi hedeflenmektedir," diyerek operasyonun uzun vadeli faydalarına dikkat çekti. Bu tür bir operasyonun hastanenin sunduğu hizmet kalitesini artırmasının yanı sıra, bölgedeki işitme engelli hastalar için de umut verici bir gelişme olduğu belirtildi.

Sağlıkta önemli bir atılım

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Togay Müderris de bu anlamlı operasyonun hastanelerinde başarıyla tamamlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Müderris, bu başarılı operasyonun hastanenin sağlık hizmetleri alanındaki yetkinliğini kanıtladığını ve daha nice önemli ameliyatlara zemin hazırlayacağını belirtti. İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bu başarısı, hem tıbbi uzmanlık hem de teknolojik donanım açısından önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.