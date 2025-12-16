İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki F.C. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanık Ş.A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesinin ardından yapılan ilk duruşmada sanığa savunması soruldu.

“Bıçağı boğazına dayamadım”

Savunmasında yaşananların sorumluluğunu eski eşi F.C.’ye yükleyen Ş.A., eşinin kendisini aldattığını, telefonunu sürekli gizlediğini ve başka biriyle birlikte kendisine psikolojik baskı uyguladığını öne sürdü. Sanık, “Senden olan çocukları istemiyorum dedi. Defalarca karakola gittim. Pişmanım, bu olay hep gözümün önüne geliyor. Bir anlık öfkeyle ne yaptığımı bilmiyorum ama bıçağı kesinlikle çocuğumun boğazına dayamadım” ifadelerini kullandı.

Çelişkili beyanlara açıklama yaptı

Önceki ifadeleriyle çelişkiler olduğu hatırlatılan Ş.A., “Bir anlık öfkeyle kendimi ve çocuklarımı öldürmek istedim” şeklinde beyanda bulundu. Sanığın avukatı ise müvekkilinin geçen hafta resmi olarak boşandığını mahkemeye bildirdi.

“Çocuğun boğazını keseceğim dedi”

Mahkemede söz alan müşteki F.C., sanığın kendisine uzun süre şiddet uyguladığını ileri sürdü. Ayrılmak istediğinde sanığın buna rıza göstermediğini belirten F.C., “Benim de boğazıma bıçak dayadı, kurtuldum. Çevresine çocukları öldüreceğini söylüyordu. Gizlilik kararı aldırdım ve yeni bir eve taşındım” dedi.

Görüntülü aramada tehdit iddiası

Olay günü bankadayken sanığın kendisine “Acil telefonu aç” şeklinde mesaj attığını söyleyen F.C., görüntülü aramayı açtığında sanığın telefonu çocuklarının önüne koyduğunu ve “Çocuğun boğazını keseceğim, canlı canlı izle” dediğini iddia etti. F.C., görüşmeyi kayıt altına aldıktan sonra emniyete başvurarak şikâyetçi olduğunu belirtti.

Mahkemeden ev hapsi kararı

Mahkeme heyeti, sanık Ş.A.’nın “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Burdur’da yaşayan F.C. (26), İzmir’de ikamet eden ve boşanma aşamasında olduğu Ş.A.’nın (32) kendisini görüntülü arayarak çocuğunun boğazına bıçak dayadığı iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Şikayet üzerine 18 Kasım 2024’te gözaltına alınan Ş.A. tutuklanmıştı.

Çocuklar koruma altına alınmıştı

Olayın ardından sanığın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı açıklanmıştı.

İddianame ve görev tartışmaları

Ş.A. hakkında çocuğu B.A.’ya yönelik “kasten yaralama” ve “silahla tehdit”, eşine karşı ise “silahla tehdit” suçlarından toplam 8,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. İlk duruşmada tahliye edilen sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Asliye ceza mahkemesinin görevsizlik kararıyla dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmiş, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi de tehdit suçunun oluştuğunu belirterek görevsizlik kararı vermişti. Dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınmış, 23. Ceza Dairesi sanığın “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar vermişti.