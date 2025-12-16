Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları eşliğinde Pınarbaşı Kent Bostanı’nı ziyaret eden öğrenciler, bostanın işleyişi hakkında bilgilendirildi. Alanda yürütülen üretim ve eğitim çalışmaları anlatılırken, kışlık sebzelerin gelişim süreçleri yerinde gözlemlendi.

Kışlık sebzeler tanıtıldı

Etkinlik kapsamında bostanda yetiştirilen lahana, karnabahar, brokoli, kereviz, marul, ıspanak ve kırmızı lahana gibi ürünler öğrencilere tanıtıldı. Çocuklar, bitkilerin ekimden hasada uzanan gelişim aşamalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Fidanlıkta uygulamalı bitki üretimi

Programın devamında öğrenciler, Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı fidanlığı ziyaret etti. Fidanlıkta üretilen bitkiler tanıtılırken, bitki üretim süreci uygulamalı olarak anlatıldı. Belediye ekipleri, Bornova genelindeki peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkilerin bu fidanlıklarda yetiştirildiğini aktardı.

Ekoloji ve biyoçeşitlilik sohbetleri

Etkinlik boyunca öğrencilerle ekoloji, biyoçeşitlilik ve doğa koruma başlıklarında interaktif sohbetler gerçekleştirildi. Çocukların çevre bilinci kazanmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Eğitim serisi hediyesi

Programın sonunda Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan “Ekolojik Çocuk Yaşam Rehberi Serisi” kitapları öğrencilere hediye edildi.

“Doğayla bağ kurmaları çok önemli”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kent bostanları ve fidanlıkların yalnızca üretim alanı değil, aynı zamanda birer eğitim alanı olduğunu vurgulayarak, çocukların doğayı tanımasının, üretimi deneyimlemesinin ve ekolojik bilinç kazanmasının geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.