İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bergama Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dikili’de, geçmişte madencilik faaliyetlerinde kullanılan ve işlemleri tamamlanan saha doğaya yeniden kazandırıldı. Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan rehabilitasyon süreci kapsamında 60 hektarlık eski maden alanı tamamen yeşil örtüyle kaplandı.

80 bin fidan toprakla buluşturuldu

2015 yılında başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında alana 76 bin kızılçam ve 4 bin kara servi olmak üzere toplam 80 bin fidan dikildi. Bakım ve koruma çalışmaları titizlikle yürütülürken, fidanların sağlıklı şekilde geliştiği ve boy verdiği belirtildi.

Biyolojik çeşitlilik yeniden arttı

Orman ekosistemine dönüştürülen alanda doğal yaşam da yeniden canlandı. Yeşil örtüsüne kavuşan sahada yılkı atları, tavşanlar ve çeşitli kuş türleri başta olmak üzere birçok yabani hayvanın yeniden görülmeye başlandığı bildirildi.