İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan ve benzerine az rastlanır türden olan trajikomik bir hadise, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Alkollü olduğu iddia edilen bir vatandaşın, yolda yürüdüğü sırada aniden bir dükkanın vitrin camını hedef almasıyla başlayan olay, ertesi gün sergilenen pişmanlık dolu tavırla son buldu. İşte Şair Eşref Bulvarı üzerinde meydana gelen o ilginç olayın detayları:

Gece yarısı vitrin camına kafa darbesi

Olay, 20 Aralık’ı 21 Aralık’a bağlayan gece saatlerinde, İzmir’in en işlek noktalarından biri olan Şair Eşref Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arkadaş grubuyla birlikte kaldırımda ilerleyen ve alkolün etkisiyle dengesiz hareketler sergileyen bir trans birey, hiçbir sebep yokken bir anda duraksadı. Çevresindekilerin şaşkın bakışları arasında başını hızla bir iş yerinin cam vitrinine vurmaya başlayan şahıs, sert darbelerle camın mukavemetini zorladı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o anlarda; şahsın başının arka kısmını adeta bir balyoz gibi kullanarak vitrine 2-3 kez vurduğu ve sonunda camın tuzla buz olduğu görüldü.

Acı içinde yoluna devam etti

Darbelerin şiddetiyle vitrin camı büyük bir gürültüyle aşağı inerken, şahsın bir süre başını tutarak acı çektiği kameralar tarafından kaydedildi. Ancak yaşanan bu fiziksel acıya ve verilen maddi hasara rağmen, şüpheli şahıs ve yanındaki arkadaşları sanki hiçbir şey yaşanmamışçasına soğukkanlılıkla olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak üzere dükkanına gelen esnaf, vitrinin paramparça olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. İlk başta bir hırsızlık girişimi ya da taşlı saldırıdan şüphelenen dükkan sahibi, gerçeği ancak güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde anlayabildi.

Esnaftan şaşırtan özür ziyareti

Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi, camın bir insanın kafa darbeleriyle kırıldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Olayın şoku henüz atlatılmamışken, ertesi gün beklenen bir gelişme yaşandı. Camı kıran şahıs, pişmanlık duyarak dükkana geri geldi. Alkolün etkisiyle ne yaptığının bilincinde olmadığını dile getiren şahıs, sergilediği davranıştan dolayı iş yeri sahibinden samimiyetle özür diledi. Yaşanan bu olay, hem bir saldırı girişimi gibi başlayıp hem de özürle bitmesi sebebiyle mahalle sakinleri ve esnaf arasında "trajikomik" olarak nitelendirildi.