Sahil Güvenlik ekipleri, sabah saatlerinde Menderes ilçesi açıklarında düzenledikleri operasyonda lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Aralarında 15 çocuğun bulunduğu göçmenlerle birlikte 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Çeşme’de arıza yapan botta 18 kişi kurtarıldı

Aynı gün saat 07.00 sularında Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, botta bulunan 18 düzensiz göçmeni (7’si çocuk) kurtarırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini gözaltına aldı.

Foça’da karada 32 göçmen yakalandı

Saat 08.30’da Foça ilçesinde ise karada düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Operasyonda 24’ü çocuk toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemler Göç İdaresi’nde sürüyor

Operasyonlarda yakalanan toplam 81 düzensiz göçmen karaya çıkartıldıktan sonra işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaçak geçişlere karşı sıkı denetim

Son dönemde Ege Denizi’nde artan düzensiz göç hareketliliğine karşı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırıyor. Kaçakçılara göz açtırmayan ekipler, özellikle çocukların hayatını tehlikeye atan bu girişimlere karşı kararlılıkla mücadele ediyor.