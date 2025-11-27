İzmir açıklarında 25 Kasım sabahı art arda düzenlenen operasyonlarda Sahil Güvenlik ekipleri onlarca düzensiz göçmene müdahale etti.
Selçuk'ta 23 düzensiz göçmeni yakaladı
Saat 01.50’de Selçuk ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik’e ait İnsansız Hava Aracı (İHA), lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-72, hareket halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Foça'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aynı gün saat 04.00’te Foça ilçesi açıklarında yeni bir lastik bot tespit edildi. İçerisindeki göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilen bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi
Karaya çıkarılan toplam 43 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.