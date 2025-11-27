Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında “Bir Kurdeleden Fazlası / Akciğer Kanserinde Gerçekler ve Mitler” başlıklı panel düzenlendi. Türk Akciğer Kanseri Derneği ve öğrenci kulüplerinin iş birliğiyle Tıp Fakültesi D Amfisi’nde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Panele konuşmacı olarak Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Sert ile Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Akın Çinkooğlu katıldı. Panelde, akciğer kanseriyle ilgili toplumda yaygın şekilde dile getirilen yanlış bilgiler, bilimsel veriler doğrultusunda ele alındı.

“En güçlü korunma sigaradan uzak durmak”

Konuşmasında hastalığın dünya ve Türkiye’deki yaygınlığına dikkat çeken Doç. Dr. Fatma Sert, akciğer kanserinin ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini vurguladı. Her yıl dünya genelinde milyonlarca yeni vakanın görüldüğünü belirten Sert, Türkiye’nin de akciğer kanseri görülme sıklığında üst sıralarda yer aldığını ifade etti. Özellikle sigara kullanımının en belirleyici risk faktörü olduğunun altını çizen Sert, akciğer hastalıklarına karşı en güçlü korunma yolunun sigaradan uzak durmak olduğunu dile getirdi.

“Elektronik sigara da zararsız değil”

Toplumda sıkça dile getirilen “sigara içmeyenlerde de kanser görülüyor” gibi söylemlerin yanlış yorumlandığını belirten Sert, vakaların büyük çoğunluğunun tütün kullanımıyla ilişkili olduğunu söyledi. Elektronik sigaraların da yaygın kanının aksine zararsız olmadığına dikkat çeken Sert, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yaptı.

“Erken tanıda teknoloji öne çıkıyor”

Panelin diğer konuşmacısı Doç. Dr. Akın Çinkooğlu ise akciğer kanseri tanısında teknolojik gelişmelerin önemine değindi. Yapay zekâ destekli görüntüleme sistemlerinin erken tanıda büyük avantaj sağladığını belirten Çinkooğlu, milimetrik bulguların dahi saptanabildiğini ifade etti. Tedavi alanında da önemli ilerlemeler yaşandığını aktaran Çinkooğlu, akıllı ilaçlar ve immünoterapiler sayesinde akciğer kanserinin birçok hasta için kronik bir hastalığa dönüştüğünü, yaşam kalitesinin anlamlı şekilde arttığını söyledi.

Farkındalık çağrısıyla sona erdi

Etkinlik, Türk Akciğer Kanseri Derneği’nin farkındalık çağrısı ve öğrenciler tarafından hazırlanan eğlenceli bilgi oyunu ile sona erdi. Panelde verilen mesajların, gençlerin doğru bilgiye ulaşması ve bilinçlenmesi açısından önemli katkı sunduğu vurgulandı.