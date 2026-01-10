İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun su alarak yarı batık hale gelmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 7 kişiyi arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor.

Yapılan incelemelerde 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Dikili ilçesi Bademli açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun tehlikede olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini belirtti.

İhbarın ardından bölgeye TCSG-61 ve TCSG-907 sahil güvenlik botları görevlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtararak bota aldı. Yapılan incelemelerde 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Botta toplamda 45 kişinin bulunduğu öğrenildi

Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk bilgilere göre, botta toplamda 45 kişinin bulunduğu öğrenildi. Bu bilgi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen için bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Bakan Yerlikaya, arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye TCSG-502 Sahil Güvenlik helikopterinin de görevlendirildiğini açıkladı.