Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Çeşme açıklarında lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklendi.

Yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Operasyonda, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 36 düzensiz göçmen sağ salim kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Radarı yeni grup tespit etti

Aynı bölgede Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından hareket halindeki başka bir lastik bot tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan botta, 2’si çocuk olmak üzere 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar’da karada yakalama

Seferihisar’da ise karada göçmen grubunun bulunduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kolluk Destek Timi ile İzmir Jandarma Komutanlığı devreye girdi.

Ortak operasyonda, 11’i çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Kaçakçılık şüphelileri ise jandarma tarafından adli işlemler için karakola götürüldü.