Son Mühür- Bayraklı’da daha önce Didem Gültekin’in görevden alınmasının ardından ilçe başkanlığına atanan Münir Demir ile CHP Gençlik Kolları eski MYK üyesi Cevat Eren Arslan karşı karşıya geldi.

Delege seçimlerinde adaylıktan çekilen çevre mühendisi Ahmet Sağlam ile eski yönetici Ahmet Küçük, Arslan’a destek verdi. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı İzmir Milletvekili Ednan Arslan yürüttü.

Belediye Başkanı’ndan dikkat çeken sözler

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal kongrede yaptığı konuşmada, “Kendilerince Bayraklı Belediye Başkanı’nı cezalandırdıklarını düşünüyorlar. İlçemiz kurulurken masa başında sadece hesapla kuruldu.

O günkü hesap nüfusa dayalıydı. O gün ilçemizin geleceği düşünülmeden birçok haktan mahrum kalındı. Moloz dökecek alanımız yoktu.

15 yıl döküldü, şimdi sorun oldu. Arkadaşlarımız savcılıkta ifade verdi. Çöpümüzü dökecek alanı bile bize çok görünüyor” dedi.

Demir sandıktan galip çıktı

Bayraklı Belediye Başkanı Önal’ın destek verdiği mevcut başkan Münir Demir, 224 oy alarak yeniden seçildi. Rakibi Cevat Eren Arslan ise 152 oyda kaldı.

Bornova’da sürpriz liste

Bornova’da mevcut başkan Ertürk Çapın yeniden güven tazeledi. Ancak 56 kişilik il delegasyonu listesinde ne Çapın ne de Ömer Eşki yer aldı. Dikkat çeken bir ayrıntı ise her iki ismin eşlerinin listeye dahil edilmesi oldu.

Urla’da tek adaylı kongre

Urla’da mevcut ilçe başkanı Pelin Karasakal Güntürkün aday olmadı. Delege seçimlerinden güçlü çıkan önceki dönem ilçe başkanı Bahri Yalaz, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden seçildi. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı CHP İl Yöneticisi Özlem Ünsal yaptı.

Alaattin Yüksel de listede

Urla’da Yalaz’ın listesiyle birlikte 14 kişilik il delege listesi de belli oldu. Eski İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in de delegeler arasında yer alması dikkat çekti.