Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir go-kart pistinde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırının ardından polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Olayda bacağından vurularak yaralanan M.E.H.’nin hastaneye kaldırılmasının ardından, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri faillerin peşine düştü.

Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri, tanık ifadeleri ve teknik takip neticesinde olayla bağlantılı oldukları belirlenen E.M., B.A., U.C., S.A., R.A. ve N.E.H. isimli 6 şüpheli kısa sürede tespit edildi. Savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Silah cephanesi ele geçirildi

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda adeta cephanelik bulundu. Polis ekipleri, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 110 adet dolu fişek, 20 dolu kartuş, 1 uzun tabanca şarjörü ve 1 kısa tabanca şarjörü ele geçirdi. Suç aletleri kriminal incelemeye gönderilirken, şüphelilerin bir kısmının daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Soruşturma genişliyor

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre saldırının nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Gözaltına alınan 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla bağlantılı başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis yetkilileri, vatandaşların yoğun şekilde kullandığı eğlence ve spor alanlarında benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artırılacağını bildirdi.