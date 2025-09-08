Sabah saatlerinde meydana gelen saldırıda Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amilağ ağır, Murat Dağlı ise hafif yaralandı.

Henüz 16 yaşında olduğu belirlenen saldırgan E.B., yanında silahı ve hücum yeleğiyle gözaltına alındı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan saldırgan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından gazeteci Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganın ailesiyle irtibat kurduğunu duyurdu. Avşar, aileden edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

“Kafa kesme videoları izliyordu”

Ailenin aktardıklarına göre E.B.’nin son dönemde davranışları değişti:

“Kim ister ki evladının böyle bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Annesi onu korkuttu, ‘Seni polise söyleyeceğim’ dedi. Kafa kesme videoları izliyordu. Hepimize ‘Sizler kâfirsiniz’ diyordu. Radikalleşmişti. Sürekli namaz kılıyordu. Normalde ise pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin, kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır"