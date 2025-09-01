Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir’in simgelerinden gevrek ve boyoz başta olmak üzere pek çok unlu mamule zam geldi. İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Odası tarafından açıklanan yeni fiyat tarifesi, 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Oda, fiyatların azami hadleri gösterdiğini ve KDV’nin dahil olduğunu duyurdu.

Yeni fiyatlar belli oldu

Yeni tarifeye göre İzmirlilerin kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan gevrek (100 gr) 20 TL’ye yükseldi. Boyoz ve poğaçanın fiyatı da 20 TL olarak belirlendi.

Diğer ürünlerde de dikkat çeken artışlar yaşandı:

Haşlanmış yumurta: 20 TL

Peynir (20 gr): 20 TL

Sütlü simit: 22,5 TL

Tereyağlı simit: 22,5 TL

İstanbul simidi: 22,5 TL

Kumru (90 gr, garnitür, peynir, domates, yeşillik ile): 65 TL

İçli açma (peynirli, zeytinli, patatesli, 120 gr): 50 TL

Kaşarlı açma (120 gr): 60 TL

Çikolatalı açma (120 gr): 65 TL

Kaşarlı karaköy (80 gr): 35 TL

Domates kaşarlı poğaça (60 gr): 40 TL

İçli gevrek (90 gr): 65 TL

İçli boyoz (60 gr): 35 TL

Pasta (120 gr): 50 TL

Tahinli çörek küçük (200 gr): 130 TL

Tahinli çörek büyük (300 gr): 160 TL

İzmirlilerden yoğun ilgi bekleniyor

İzmir’de günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan gevrek ve boyozun fiyatlarındaki artış vatandaşların cebini doğrudan etkileyecek. Esnaf odası, fiyatların üst sınır olduğunu belirterek işletmelerin bu rakamların üzerinde satış yapamayacağını ifade etti.