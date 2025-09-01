Son Mühür- İZBAN yönetimi, bugün çeşitli mecralarda yer alan “bilet fiyatlarına zam yapıldı” iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, tam bilet ücretinin 30 TL’ye çıkarıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

“Tam bilet 25 TL, tarife değişmedi”

Kurum, yolcuların kafasında soru işareti oluşturan paylaşımlar üzerine net bir bilgilendirme yaparak, tam biletin 25 TL olarak sabit kaldığını duyurdu. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş indirimi gibi diğer kategorilerde de ücretlerde herhangi bir artış yapılmadığı açıklandı.

İZBAN’ın açıklaması

İZBAN’ın kamuoyuna duyurduğu bilgilendirme metni şöyle:

Bugün medyada yer alan ve İZBAN’da bilet fiyatlarına zam yapılarak ‘tam bilet’ bedelinin 30 TL’ye yükseltildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

İZBAN’da tam bilet ücreti 25 TL’dir.



Mevcut tarifesi ise şu şekildedir:

Tam: 25,00 TL

Öğretmen: 17,72 TL

60 yaş : 20,00 TL

Öğrenci: 10,00 TL

Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla

90 dakika uygulaması İZBAN’da kaldırıldı

Ücretlerde zam yapılmazken, İZBAN kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik daha geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Artık İZBAN’da, İzmir’de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri olan “90 dakika ücretsiz aktarma” hakkı geçerli olmayacak.