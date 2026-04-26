Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Kültürpark’ta bulunan Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, açıldığı günden bu zamana kadar İzmirlilerin hayatının bir parçası haline gelmeye başladı.

20 bin kitap sayısı ve modern tasarımıyla dikkat çeken mekan yalnızca bir kütüphane değil, aynı zamanda şehrin yeni sosyal buluşma yeri.

"İzmir artık kesinlikle kütüphane kenti"

Üniversite sınavına hazırlık yapan gençlerin sık tercih ettiği bir yer olan kütüphane, sağladığı imkanlarla öğrencilerin beğenisini topluyor.

YKS sürecindeki Kemal Efe Kuyumcu, kütüphanenin rahatlığı ve sunulan kolaylıklardan bahsederek, "Geniş yapısıyla yer bulma sorunu yaşatmıyor, gün içindeki çorba ikramı ve geç kapanma saati bizim için büyük kolaylık. İzmir artık kesinlikle bir kütüphane kenti." dedi.

"Bilgisayar odası olması bizim için avantaj"

Kütüphaneyi her gün kullanan Sude Aytürk, ulaşımın kolaylığından bahsederek, "Burası açıldığı günden beri buradayım.

Bilgisayar odası olması bizim için bir avantaj, çünkü matematik ile ilgili bir uygulamaya bilgisayarla girilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Sınav döneminde olan Mert Aşkın ise kütüphanenin yerinden bahsederek, "İzmir’de tam da ihtiyacımız olan bir hizmet. Hem YKS hem KPSS öğrencilerinin hem de kitap okumaya gelenlerin kapasitesini karşılıyor" dedi.

"Kendimi burada özgür hissediyorum"

Hasan Ali Yücel Kütüphanesi yalnızca gençlerin değil, her yaştan İzmirlinin uğrak noktası olmuş durumda. 76 yaşındaki Mustafa Asil Boyacıoğlu, kütüphanenin keyili atmosferini, "Birçok kütüphane gezdim ama burası olağanüstü derecede güzel.

Kendimi burada özgür hissediyorum ve istediğim kitabı buluyorum. Özellikle emeklilere bu kütüphaneye gelmelerini tavsiye ederim" diyerek özetledi.

"Bulunmaz bir nimet"

Koşu antrenmanlarını Kültürpark’ta yapan Özgür Doğan, tesisten mutlu olduğunu "Harika bir yapı, mükemmel bir tesis.

Bizim için bulunmaz bir nimet" sözleriyle ifade ederken; arkadaşı Remzi Yıldırım ise, "Okudukça umarım birbirimizi anlayabilmenin bir yolunu bulabiliriz." dedi.