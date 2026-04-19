Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de toplum sağlığını korumak adına farklı bir hareketlilik başladı. Büyükşehir Belediyesi, sadece hastalık kapıyı çaldığında değil, sağlık henüz yerindeyken kıymetini bilmek için "Sağlık Gönüllülüğü Projesi"ni başlattı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen tanıtımla duyurulan bu girişim, aslında İzmir’in yeni sağlık yol haritası niteliğinde.

98'e 20 iki çağ bir araya geldi

Bu işte en dikkat çeken ayrıntı ise kuşaklar arasında bulunan jenerasyon ayrımını tamamen kaldırması. Tam altı ay boyunca mutfakta hazırlığı süren bu çalışmada sağlık bilimleri okuyan 98 genç gönüllü öğrenciler ile alanında uzman 20 deneyimli mentor (60 yaş ve üzeri) omuz omuza vererek projeyi oluşturdu . Prof. Dr. Pınar Okyay ve Dr. Ahmet Soner Emre’nin de katıldığı lansmanda bu ekibin sadece teoride kalmayıp sokağa, insanların yanına ineceği anlaıtldı.

"Tek sağlık" ne anlama geliyor?

İzmir Büyükşehir Belediyenin Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre, konuyu çok net özetledi. Sağlık artık sadece hastaneden ibaret değil. "Tek Sağlık" vizyonuyla insan, çevre ve hayvan sağlığı bir bütün olarak ele alınıyor. Kurulan 6 farklı çalışma grubu kadın sağlığından dijital medyadaki sağlık okuryazarlığına, hijyen uygulamalarından sağlıklı yaşlanmaya kadar her alana dokunacak. Amaç ise insanlara kendi sağlığının yönetimini bizzat öğretmek. Yani bir nevi insan kendi kendinin doktorudur bakış açısı devrede.

Bir sorumluluk sınavı

Kürsüye çıkan gönüllülerden Saliha Hocaoğlu’nun da dediği gibi bu sadece bir yardım projesi değil. Bir ihtiyacı erkenden fark edip sorumluluk alma bilinci. Gençler enerjilerini emekli uzmanlar ise yılların birikimini bu proje için ortaya koydu. Özellikle tıp, veterinerlik, psikoloji ve gıda mühendisliği gibi önemli branşlardan gelen katılımcılar bu projenin oldukça uygulanabilir ve işlevsel olduğunu düşündü.

Süreç nasıl işleyecek?

18-30 yaş arası gençler ile 60 yaş üzerindeki emekli profesyonellerden oluşan bu karma ekipler belirlenen 6 ana başlıkta projeler üretecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu modelle hem sürdürülebilir bir sistem kurmayı yani projelerin birbirini desteklemesini hem de kuşaklararası bilgi transferinin sağlanması geçmiş kuşakların gençlere deneyimlerini aktarması için bu proje oldukça önemli.

