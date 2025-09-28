İzmirli Poyraz Yetimler, rüzgar sörfüne sadece iki yıl önce başlamasına rağmen uluslararası alanda adından söz ettirmeyi başardı. Henüz 12 yaşında olan genç sporcu, azmi, disiplinli antrenmanları ve deniz tutkusu sayesinde kısa sürede milli takıma yükselerek Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında önemli dereceler elde etti. Poyraz'ın bu hızlı yükselişi, Türkiye'nin yelken sporlarındaki gelecek vaat eden potansiyelini bir kez daha gösterdi.

Azim rüzgarıyla milli takıma

Sörf sporuyla kardeşinin deniz sevgisi vesilesiyle tanışan Poyraz Yetimler, bu alandaki yeteneğini hemen gösterdi. Antrenörüyle birlikte katıldığı 13 yaş altı milli takım seçmelerinde başarılı olan Poyraz, sörfü hayatının merkezine koydu. Hafta içi okul derslerinin ardından soluğu denizde alan, hafta sonlarını ise geniş zaman dilimlerinde yoğun antrenmanlarla geçiren genç sporcu, kısa sürede disiplini sayesinde milli takıma seçilme başarısını gösterdi.

Milli takıma seçildikten sonra uluslararası arenaya çıkan Poyraz, geçen nisan ayında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan ülkesine üçüncülük madalyasıyla döndü. İlk uluslararası derecesini elde eden Yetimler, bu başarının ardından antrenman temposunu hiç düşürmedi. Son olarak, geçen ay Birleşik Krallık’ta 11 ülkeden 38 sporcunun katıldığı Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda "U13 5.0 altı erkekler kategorisi"nde ikincilik madalyasını boynuna takarak global düzeyde yeteneğini kanıtladı. Başarı rüzgarını arkasına alan Poyraz, şimdi gözünü genç yaş kategorilerindeki zirveye dikmiş durumda.

"Kışın soğuğu çekilmez ama ben bu sporu seviyorum"

Rüzgar sörfü yapmaktan büyük keyif aldığını belirten Poyraz Yetimler, kararlılığının sırrını Anadolu Ajansı (AA) muhabiriyle paylaştı. Poyraz, kış aylarının zorlu hava koşullarına rağmen antrenmanlara devam ettiğini belirterek, "Kışın soğuk çekilmez ama ben bu sporu sevdiğim için çekiyorum" dedi. Dünya Şampiyonası'nın İngiltere'nin en kuzeyinde ve soğuk bir havada yapıldığını, 42 dereceden 17 dereceye inen hava sıcaklığının kendisini zorladığını ancak bu zorlukların spordan aldığı keyfi azaltmadığını ifade etti. Dünya birincisi olan arkadaşıyla aynı odada kaldıklarını ve başarısını birlikte kutladıklarını anlatan Poyraz, yeni hedefinin 15 yaş altı milli takımına girerek dünya ve Avrupa şampiyonluklarına ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

Olimpiyat hedefi için disiplinli çalışma

Genç sporcunun antrenörü Yalçın Şensoy ise öğrencisinin çok istekli ve disiplinli çalıştığını doğruladı. Türkiye’nin yelken sporları için coğrafi açıdan büyük avantaja sahip olduğunu belirten Şensoy, "Kuzey ülkelerine göre suda kaldığımız süre çok daha fazla. Hava sıcaklığından ve denize yakın olmamızdan kaynaklı" dedi. Öğrencisinin elde ettiği dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü derecelerinin bu disiplinli çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden antrenör Şensoy, öncelikli hedeflerinin genç yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak olduğunu vurguladı. Şensoy, bütün bu çabaların arkasındaki büyük hedefin ise Poyraz'ı olimpiyatlara götürmek olduğunu dile getirdi. Anne Duygu Baykal Yetimler de oğlunun erken yaşta bu tutkuyu ve yeteneği keşfetmesinden dolayı çok şanslı olduklarını kaydetti.