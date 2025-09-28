Son Mühür- İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa, Balıkesir, Kütahya ve çevre illerde hissedilen şiddetli deprem vatandaşlarda büyük panik yarattı. AFAD, sarsıntının merkez üssünün Kütahya’nın Simav ilçesi olduğunu duyurdu. Deprem, çok sayıda kentte insanların evlerinden endişeyle dışarı çıkmasına neden oldu.

Üşümezsoy uyarmıştı

Deprem tartışmalarının gündemde olduğu bu dönemde, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un 6 gün önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Üşümezsoy, asıl tehlikenin Kütahya’da olduğunu belirterek özellikle Simav fay hattına işaret etmişti.

“200 kilometrelik yüzey yırtıldı”

Üşümezsoy değerlendirmesinde şu benzetmeyi yapmıştı:



“Elinizde bir tarla düşünün. Orada çıkan yangın söndürülüyor ama farklı bölgelerde yeniden alevleniyor. Depremler de aynı bu şekilde, Güney’e doğru uzanan fay hattı boyunca ortaya çıkıyor. Çünkü ana fayın üzerinde birçok ikincil fay mevcut.”

“6,5’in altında iki ayrı deprem daha olası”

Uzman isim, bölgede tek bir kırılma olursa 6.8 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini, ancak bu ihtimali düşük gördüğünü belirtti. Üşümezsoy, “Daha olası senaryo, art arda yaşanacak ve büyüklüğü 6.5’in altında olacak iki ayrı depremin meydana gelmesidir” dedi.

Deprem tartışmaları sürüyor

Yaşanan şiddetli sarsıntının ardından gözler yeniden Kütahya Simav hattına çevrildi. Uzmanların uyarıları, deprem riskinin yalnızca Marmara değil, İç Ege ve çevresinde de dikkate alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.