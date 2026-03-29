İzmir’in Seferihisar ilçesinde spor camiasını derin bir üzüntüye boğan talihsiz bir kaza meydana geldi. Narlıdere Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcularını taşıyan otobüs, müsabakanın oynanacağı stadyumun girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Öğle saatlerinde yaşanan olayda, araç içerisinde bulunan genç sporcular büyük panik yaşarken, ilk belirlemelere göre 4 sporcunun yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

Yağışlı hava ve kaygan zemin kazayı beraberinde getirdi

Olay, saat 13.15 sularında Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi sınırları içerisinde gerçekleşti. Narlıdere Belediyesi’ne ait, sporcu kafilesini taşıyan 35 EB 8702 plakalı otobüs, Şehit Osman Koç Stadı’na giriş yapmaya hazırlandığı sırada kontrolden çıktı. Bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Manevra sırasında dengesini yitiren otobüsün yan yatması sonucu araçta bulunanlar sarsıntının etkisiyle savruldu.

Yaralı sporcuların sağlık durumuna ilişkin sevindirici haber

Kazanın hemen ardından stat görevlileri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri hızla intikal etti. Devrilen otobüsten çıkarılan sporculara ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralı sporcunun yapılan kontrollerinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Diğer sporcuların ise kazayı şans eseri yara almadan atlattıkları ancak yaşadıkları şokun etkisinde oldukları gözlendi.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve inceleme başlatıldı

Kaza sonrası Şehit Osman Koç Stadı girişinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, emniyet güçleri çevre güvenliğini alarak olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Belediye ekiplerinin de yardımıyla devrilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, kazanın tam oluş nedenini belirlemek ve benzer ihmallerin önüne geçmek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Narlıdere ve Seferihisar belediyelerinden yetkililerin de süreci yakından takip ettiği bildirildi.