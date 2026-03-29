Son Mühür- İzmir siyasetinde son günlerde yükselen tansiyon, AK Parti cephesinden gelen sert açıklamayla yeni bir boyut kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin geçmişteki söylemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Yıldız’dan çağrı: “Özür dileme zamanı”

Tartışmalar sürerken Hakan Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Eşki’nin geçmiş sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Tek kullanımlık Belediye Başkanı Ömer Eşki… Gün geldi, görevi devralacağı CHP’li belediye başkanı için ‘Aklı sıra Ömer bunlardan korkar… Ömer Allah’tan başka kimseden korkmaz. Bornova Belediyesi’ne yağmur gibi adam alınıyor, kasayı boşaltmak için’ dedi.

Şimdi gün geldi… İzinden gittiğinizi söylediğiniz Genel Başkanınız Özgür Özel gibi özür dileme zamanı. Tabii buna cesaretiniz varsa…”

"Genel Başkanınızın gösterdiği cesareti gösterecek misiniz?”

Yıldız, açıklamasında Uşak merkezli tartışmaları da Bornova gündemine taşıyarak Eşki’ye yönelik iddiaları gündeme getirdi.

“Bankamatik memuru” tartışması üzerinden kamu kaynaklarının kullanımını sorgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın talebiyle, Uşak’ta yaşayan birini işe alıp ‘bankamatik memuru’ yaptığınız, Bornovalının size emanet ettiği kamu paralarını birilerinin yakınlarına aktardığınız iddiaları ortadayken; çıkıp, Genel Başkanınızın gösterdiği cesareti göstererek özür dileyecek misiniz?”

"Ömer Bey, rahat olun… lütfen"

Yıldız, açıklamasında “özür” konusuna da değinerek CHP lideri Özgür Özel’in Uşak’taki gelişmeler sonrası attığı adımı hatırlattı.

Aynı tutumun Bornova’da da sergilenmesi gerektiğini savunan Yıldız, “Özür dilemek bir erdemdir. Ömer Bey, rahat olun… lütfen.” mesajını verdi.

Ne olmuştu?

İzmir siyasetinde gündem yaratan tartışmanın fitili, Ömer Eşki’nin geçmişte yaptığı sert açıklamalarla ateşlendi.

Eşki, görevi devralma sürecinde CHP’li bir belediye başkanını hedef alarak, belediyede yoğun işe alımlar yapıldığı ve kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığı yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

Süreç içinde Türkiye gündemine taşınan bir diğer gelişme ise Uşak’ta yaşanmıştı. Özkan Yalım ile ilgili “bankamatik memuru” iddiaları kamuoyunda tartışma yaratırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel söz konusu olayla ilgili kamuoyu önünde özür dilemişti.

Gelişmelerin ardından, AK Parti cephesinden Yıldız, Eşki’nin geçmişteki sözlerini hatırlatarak, benzer iddiaların şimdi kendisine yöneltildiğini savundu ve Özgür ’i örnek göstererek özür çağrısında bulundu.