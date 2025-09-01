Son Mühür/ Begüm Mol - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Karaman’ın yürütücülüğünü yaptığı “Mobil Ailevi Hiperkolesterolemi (M-Ah) Sağlık Yönetim Programının Etkinliği” başlıklı proje, TÜBİTAK-1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında geliştirilecek mobil uygulama ile nadir bir hastalık olan ailevi hiperkolesterolemi hastalarının beslenme ve fiziksel aktiviteleri yakından izlenecek. Sürdürülebilir bir hasta eğitim, izlem ve danışmanlık programı oluşturularak, hastalık yönetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin sağlık alanında yürüttüğü çalışmalarla öne çıktığını belirterek, “Sağlık temalı üniversite vizyonumuz doğrultusunda akademisyenlerimiz pek çok hastalığın tanı ve tedavi süreçlerine yenilikçi yöntemler kazandırıyor. Bu proje, hastaların her yönden takibini sağlayacak ve önemli veriler ortaya koyacak” dedi.

Hastalık yönetiminde dijital çözümler

Doç. Dr. Karaman, ailevi hiperkolesterolemiyi; “düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeylerinin yüksekliği ile ortaya çıkan, erken yaşta kardiyovasküler hastalık riskini artıran, genetik geçişli bir lipid bozukluğu” olarak tanımladı. Dünya genelinde 10 milyonun üzerinde hastanın bulunduğunu ancak tanı ve tedavi oranlarının yüzde 20’nin altında olduğunu belirten Karaman, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin hastalık yönetiminde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Teknolojik uygulamaların modern sağlık sisteminin bir parçası haline geldiğini söyleyen Karaman, mobil sağlık uygulamalarının hasta eğitimi, danışmanlık, motivasyon ve sürekli izlem açısından hemşireler için güçlü bir araç olduğunu ifade etti. Uluslararası Ateroskleroz Derneği’nin de AH hastalarında dijital eğitim araçlarının tedavi uyumunu artırıcı etkisine dikkat çektiğini hatırlattı.

Daha az hastaneye yatış, düşük maliyet

Proje ile mobil sağlık programının; beslenme, fiziksel aktivite yönetimi, ilaç uyumu ve klinik parametreler üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Karaman, “Bu programla komplikasyon riskinin azalması, gereksiz hastaneye yatışların önlenmesi ve sağlık bakım maliyetlerinin düşmesi bekleniyor” dedi.

Proje ekibinde EÜ Hemşirelik Fakültesi’nden Prof. Dr. Serap Özer, Doç. Dr. Hülya Kankaya, EÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Latife Meral Kayıkçıoğlu, EÜ Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Özgün Yılmaz, EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO’dan Dr. Seçil Beyece İncazlı ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özüm Erkin Geyiktepeyer alıyor.