Son Mühür/ Osman Günden- Buca Göksu, Konak Ballıkuyu ve 1. Kadriye mahallelerinde hizmet veren Dayanışma Noktaları’ndan fuara davet edilen 27 anne ve 50 çocuk, Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay ile keyifli bir gün geçirdi.

Kültürpark’ta sıcak karşılama

Kültürpark’taki yeme içme alanında düzenlenen buluşmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı da katıldı. Başkan Tugay, ailelerle tek tek ilgilenerek sohbet etti, çocukların sorularını yanıtladı.

Çocuklara 94 yıllık fuarı anlattı

Minik misafirlere fuarın tarihinden ve İzmir için öneminden bahseden Tugay, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Samimi buluşmada çocuklar ve anneleri gönüllerince eğlenirken, istedikleri yemekleri Başkan Tugay ve eşiyle birlikte yeme fırsatı buldu.

Oyuncaklarla yüzler güldü

Etkinlik sonunda Başkan Tugay, çocuklara günün anısına oyuncaklar hediye etti. Böylece İzmir’in geleneksel fuarı, sadece ticaret ve kültür alanında değil; dayanışma ve paylaşma duygusunu pekiştiren bir buluşma noktası oldu.