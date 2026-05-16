İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için aranan şahıslara yönelik denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda sokakta şüpheli üzerine durdurulan Ö.B. isimli şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Gerçekleştirilen incelemede, Ö.B.'nin sıradan bir kaçak değil, adeta bir suç makinesi olduğu öğrenildi.

58 yıllık firar son buldu

Şahsın, ‘gece vakti yağma’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından kesinleşmiş 58 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Sahte kimlikle dolandırıcılık yapan firari de yakalandı

Sokakta yapılan düzenli denetimler sırasında GBT (Genel Bilgi Toplama) ve UYAP sorgusuna takılan A.Ö.’nün de uzun süredir arandığı anlaşıldı.

A.Ö.'nün, kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta ya da kredi kurumu çalışanı gibi tanıtarak insanları dolandırdığı belirlendi.

Bu nitelikli dolandırıcılık suçlarından dolayı hakkında 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ekiplerce gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İzmir sokaklarında izini kaybettirmeye çalışan her iki firari de emniyetteki yasal süreçlerinin bitmesiyle adli makamlara sevk edildi. İki hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.