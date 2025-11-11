Son Mühür / Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısını güçlendirmek ve mahallelerde spor imkanlarını artırmak amacıyla dört ilçede yeni halı saha projelerini hayata geçirdi. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın saha ziyaretlerinde yurttaşların taleplerine yanıt olarak başlatılan çalışmalar doğrultusunda Karşıyaka Örnekköy, Menemen Ulukent ve Karaburun Özbek mahallelerine birer, Bayraklı Çiçek Mahallesi’ne ise iki yeni halı saha kazandırıldı.

Karşıyaka ve Bayraklı’da çalışmalar sona yaklaştı

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Şefi Tugay Atilla, Karşıyaka ve Bayraklı’daki sahalarda imalatların yüzde 90 seviyesine ulaştığını aktardı. Atilla, “Bayraklı’daki mevcut sahayı iki sahaya dönüştürdük. Örnekköy’de yeni bir saha oluşturduk. Karaburun ve Menemen’de zemin etütlerini tamamladık. Beton dökümü ve tesviye işlemlerinin ardından imalat aşamasına geçeceğiz. Tüm süreci Fen İşleri Dairesi ile koordineli şekilde yürüttük” dedi.

Birinci kalite malzeme, standartlara uygun tesisler

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın gençler ve spor yatırımlarına büyük önem verdiğini hatırlatan Atilla, sahalarda kullanılan malzemelerin standartlara uygun ve birinci kalite olduğunu vurguladı. Atilla, “Her yaştan yurttaşın sporla iç içe sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için kent genelinde spor tesislerimizi artırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.