Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesinde düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” etkinlikleri kapsamında Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü tarafından anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi. UBE Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gül Boztok Algın’ın küratörlüğünde hazırlanan “Atatürk’ü Anma” köşesi, UBE binası önünde düzenlenen törenle öğrencilere açıldı.

Etkinlik, Atatürk’ü anmak ve onun bıraktığı mirası yaşatmak amacıyla planlandı. Açılış töreninin ardından öğrenciler köşeyi ziyaret ederek Atatürk’ün hayatı ve düşüncelerine dair bilgiler edindi.

“Atatürk Köşesi artık gelenek haline geldi”

UBE Müdür Vekili Prof. Dr. Geylani Kardaş, enstitünün kuruluşundan bu yana her yıl “Atatürk’ü Anma Haftası” kapsamında Atatürk Köşesi hazırladıklarını belirtti. Bu çalışmanın artık gelenekselleştiğini ifade eden Prof. Dr. Kardaş, öğrencilerin Atatürk’ü daha iyi anlaması, fikirlerini öğrenmesi ve Cumhuriyet değerlerini pekiştirmesi için özel bir buluşma noktası oluşturduklarını söyledi.

Kardaş, öğrencilerden yoğun ilgi gördüklerini, köşenin Atatürk’ün mirasını genç kuşaklara aktarma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü dile getirdi.

Gençliğe Hitabe ve 10. Yıl Nutku’na özel yer ayrıldı

Anma köşesinde Cumhuriyet’in temel felsefesi ile Atatürk’ün gençliğe duyduğu güveni yansıtan “Gençliğe Hitabe” ve ulusal birliğin sembolü olan “10. Yıl Nutku”na özel yer verildi. Ziyaretçiler, Atatürk’ün farklı dönemlerine ait fotoğraflar, o dönemin atmosferini yansıtan şiirler ve bilgilendirme panolarıyla hem tarihsel bir yolculuk yaptı hem de Cumhuriyetin değerlerini bir kez daha hatırladı. Atatürk’ü Anma Köşesi, 10 Kasım Haftası boyunca ziyaretçilere açık kalacak.