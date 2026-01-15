İzmir’in Menderes ilçesinde, “kasten öldürme” ile “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından hakkında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunan bir şahıs, saklandığı hobi bahçesine düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

İstihbarat ve asayişten ortak çalışma

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, çok sayıda suç kaydı bulunan ve hakkında 29 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.A.’nın Menderes’teki bir hobi bahçesinde saklandığı belirlendi.

Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon

Tespit üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Ocak’ta belirlenen adrese ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda firari hükümlü S.A. ile birlikte iki şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramalarda; 1 otomatik tabanca, 179 adet 9x19 çapında fişek, 1 kilo 54 gram esrar, 736,29 gram kokain, 46 sentetik hap, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 114 bin TL ve 1 ABD doları ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.