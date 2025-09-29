Eskişehir’de yaşayan Gülüzar En ve kızı Burcu En’in hayat hikayesi, tıp dünyasında ender görülen bir dayanışma ve mucizevi tesadüfle kesişti. Kalp yetmezliği teşhisi konulan anne Gülüzar En, 2011 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir kalp nakliyle hayata tutunmuştu. Tam 14 yıl sonra, üniversite öğrencisi olan kızı Burcu En de annesiyle aynı kaderi paylaştı ve yine aynı uzman ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Anne ve kızı kalp yetmezliğiyle yüzleşti

İki çocuk annesi olan Gülüzar En'e, 43 yaşındayken, 2009 yılında ikinci çocuğuna hamileliğinin altıncı ayında ciddi sağlık sorunları yaşaması üzerine kalp yetmezliği tanısı konuldu. Hastalığı ilerleyince İzmir’deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen En, 2011 yılında Prof. Dr. Mustafa Özbaran başkanlığındaki heyetin (Prof. Dr. Tahir Yağdı, Prof. Dr. Çağatay Engin ve Prof. Dr. Sanem Nalbantgil'in de yer aldığı) gerçekleştirdiği kalp nakliyle yeniden doğdu. Ancak kader, bu kez ailenin diğer ferdini vurdu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi olan 24 yaşındaki kızı Burcu En de 2022 yılında kalp krizi geçirdi. Yapılan muayenelerde, genç kızın da tıpkı annesi gibi ileri derecede kalp yetmezliği yaşadığı belirlendi.

İstanbul'dan gelen hayat ve ikinci mucize

Uygulanan yoğun ilaç tedavilerine rağmen sağlık durumu kötüleşen Burcu En’e, hayati fonksiyonlarını sürdürmesi için yapay kalp cihazı takıldı. Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavisinin büyük bir kısmı yoğun bakımda geçen genç kıza, beklenen haber İstanbul'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalbinin nakil için uygun olduğu belirlendi ve organ, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait özel bir uçakla 22 Ağustos'ta İzmir'e ulaştırıldı. Genç kız, 14 yıl önce annesine hayat veren Prof. Dr. Özbaran başkanlığındaki aynı cerrahi heyetin gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

"Evladım bana tekrar nefes oldu"

Kızının da kendisi gibi kalp hastası olduğunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşadığını anlatan anne Gülüzar En, kızı için organ bağışı çıktığında yaşadığı tarifsiz mutluluğu dile getirdi. En, "Bu müjdeli haber bir evi, bir hayatı toparladı. Evladım bana tekrar nefes oldu. 2 aydır çok mutluyuz," diyerek organ bağışının önemine dikkat çekti ve "Lütfen organlarınızı toprak yapmayın, insanlara hayat verin," çağrısında bulundu. Burcu En ise annesini iyileştiren ekibe duyduğu güven sayesinde ameliyata rahatlıkla girdiğini belirtti. Operasyon sonrası hayatının değiştiğini söyleyen En, dondurduğu okuluna geri döndüğünü ve annesinin tecrübelerinin kendisine bu süreçte en büyük destek olduğunu ifade etti.

Ekip mutluluğu: Bilinç artmalı

Nakil ameliyatlarında görev alan Prof. Dr. Çağatay Engin, ekip olarak anne ve kıza 14 yıl arayla başarılı bir şekilde kalp nakli yapmanın kendileri için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Engin, nakil ameliyatlarının yüz güldürücü sonuçlar verdiğini, öncesinde yataktan kalkamayan hastaların yeniden günlük hayata dönmesini görmenin motivasyonlarını artırdığını ifade etti. Prof. Dr. Engin, Türkiye’de organ bağışının hala yeterli seviyede olmadığına dikkat çekerek, bu konudaki toplumsal bilincin artırılmasıyla nakil bekleyen hastaların yaşadığı sorunların azalacağını sözlerine ekledi.