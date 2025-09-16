İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Soruşturmada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, dijital materyallerde örgüt üyeliğine dair kayıtların bulunduğu ve haklarında tanık beyanlarının yer aldığı tespit edildi.
Emekli polis, öğretmen ve siviller şüpheli listesinde
Operasyon kapsamında belirlenen 13 kişi arasında; Emekli ve ihraç polisler, aktif görevde bulunan öğretmenler, sivil şahıslar yer aldı. Elde edilen deliller doğrultusunda bu isimler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Sabah saatlerinde eş zamanlı baskın
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere bugün sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 3 şüpheli için çalışmalar sürüyor
Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin firari olduğu öğrenildi. Emniyet birimleri, firari durumdaki kişilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor
Yakalanan 10 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınanların emniyetteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.