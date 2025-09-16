Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. İzmir’de ise 7 bin 695 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye Genelinde Konut Satışları Yükseldi

TÜİK verilerine göre konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir oldu. En az konut satışı ise Ardahan (49), Bayburt (105) ve Tunceli’de (138) kaydedildi.

Ocak–Ağustos Döneminde Yüzde 21,3 Artış

Türkiye genelinde konut satışları Ocak–Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 978 bin 70’e yükseldi.

İpotekli Konut Satışları Yükselişte

Ağustos’ta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 artarak 19 bin 712 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Ocak–Ağustos döneminde ipotekli satışlar yüzde 84,6 artışla 141 bin 227 oldu.

Ağustos ayında diğer satış türleri kapsamında 123 bin 607 konut el değiştirdi. Ocak–Ağustos döneminde ise 836 bin 843 konut satışı yapıldı.

İlk El ve İkinci El Konut Satışları

Ağustos ayında ilk el konut satış sayısı yüzde 4,8 artarak 43 bin 916 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 7,8 artışla 99 bin 403’e ulaştı.

Yabancılara Konut Satışı Düştü

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos’ta yüzde 19,8 azalarak bin 810 oldu. En fazla satış İstanbul (671), Antalya (576) ve Mersin’de (123) gerçekleşti. Rusya Federasyonu vatandaşları 283 konutla ilk sırada yer aldı.