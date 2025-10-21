Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son bir ay içinde 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Tutuklamalar ve adli kontroller

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakalanan şüphelilerden 154’ünün tutuklandığını, 79 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Geri kalan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

50 ilde eş zamanlı operasyonlar

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Başkanlıklarının ortak çalışması sonucu yürütüldü.

İl emniyet müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM şube ekipleri tarafından Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Konya ve toplamda 50 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yakalananlar arasında ByLock kullanıcıları da var

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün “güncel yapılanması”, “askeri ve sivil mahrem yapılanmaları” ile “finans ayağı” içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Şüpheliler arasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanan, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kuran kişilerin de bulunduğu açıklandı.

Kesinleşmiş ceza ve aranma kaydı bulunanlar yakalandı

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığını belirtti.

Yerlikaya paylaşımında, “FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.