Son Mühür - Antalya’da düzenlenecek FIP Silver Cupra’da İzmir, Orange Padel çatısı altındaki altı sporcu ile temsil edilecek. A Milli Takım oyuncusu Alihan Özbayrak, “Padel İzmir’de hızla büyüyor, çok yakında Türkiye’nin en büyük padel tesisini kentimize kazandıracağız” dedi.

İzmir, FIP Silver Cupra’da güçlü kadroyla yer alacak

Uluslararası Padel Federasyonu tarafından Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek FIP Silver Cupra’da İzmir rüzgârı esecek. İzmir merkezli Orange Padel kulübü, şampiyonaya altı sporcuyla katılıyor. A Milli Takım sporcusu Alihan Özbayrak’ın yanı sıra Efe Özbayrak, Ünsal Ataol Toker, Ege Avcı, Bartu Çıtak ve Volkan Dündar, İzmir adına korta çıkacak.

Milli sporculardan tarihi başarı

Alihan Özbayrak, İstanbul’dan gelen milli partneri Atilla Kaan Göne ile birlikte turnuvada direkt ana tabloda yer alacak. Beş İzmirli sporcu ise ön eleme turlarında mücadele edecek. Özbayrak ve Göne, geçtiğimiz aylarda İspanya’daki FIP Euro Padel organizasyonunda Türk Padel Milli Takımı’na tarihindeki ilk galibiyeti kazandırmıştı.

“İzmir, padelin yeni merkezi olacak”

Orange Padel’in tecrübeli ismi Alihan Özbayrak, Antalya’daki turnuvanın Türkiye adına büyük bir fırsat olduğunu belirtti “Padel ülkemizde çok hızlı gelişiyor. Avrupa’nın en iyi oyuncularına karşı mücadele edeceğiz ve bu bizim için büyük bir deneyim olacak.” Özbayrak, İzmir’in kısa sürede uluslararası padel turnuvalarının merkezi haline geleceğini vurgulayarak, yeni yılda Türkiye’nin en büyük padel tesisinin İzmir’de açılacağını müjdeledi.