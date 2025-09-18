3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Özdede’yi A takıma almanın mutluluğunu yaşıyor. Genç oyuncu, bu sezon lig ve kupa maçlarında forma şansı buldu.

Altyapıdan A Takıma Geçiş

Oktay Özdede, futbola Marmarisspor’da başladı ve 2019 yılında Altay’a transfer oldu. Geçen yıl Temmuz ayında profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncu, altyapıda 101 maçta 9 gol kaydetti.

Profesyonel Debüt ve Lig Deneyimi

Genç oyuncu, Bursa Yıldırımspor ile oynanan kupa maçında ikinci yarıda oyuna girerek ilk profesyonel deneyimini yaşadı. Ligde ise ilk haftadaki Uşakspor deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkan Oktay, 69 dakika forma giydi. Geçen haftaki Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasında ise 64. dakikada oyuna dahil oldu.