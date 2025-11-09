Sinema dünyasının genç yeteneklerini ağırlayan ve bu yıl 26'ncısı düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali, dört gün süren yoğun programın ardından görkemli bir törenle tamamlandı. 5 Kasım'da başlayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fransız ve Alman Kültür merkezleri gibi önemli kurumların desteğiyle gerçekleştirilen festival, kısa film sanatına bir kez daha ışık tuttu. Festivalin son gününde gerçekleştirilen etkinlikler ve ödül töreni, İzmir Mimarlık Merkezi'nde sinemaseverleri bir araya getirdi.

Tecrübeler paylaşıldı, yeni hikayeler ilham aldı

Festivalin kapanış gününde genç sinemacılar için oldukça verimli söyleşi ve atölye çalışmaları düzenlendi. Yönetmen ve yazar Selman Nacar, popüler oyuncu Gonca Vuslateri, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Setimedia Kurucu Ortağı Tuğbek Ölek ve Lighthouse VFX Kurucusu Arman Şernaz gibi sektörün önde gelen isimleri, tecrübelerini ve sinema sanatına dair bakış açılarını katılımcılarla paylaştı. Bu etkinlikler, genç yönetmenlere sektöre dair önemli bilgiler sunarak kariyer yolculuklarında ilham kaynağı oldu. Atölye çalışmalarının ardından tüm dikkatler, festivalin zirve noktası olan ödül törenine çevrildi.

"İzmir kısa filmin başkentidir" vurgusu ve gurur veren unvan

Ödül töreninin açılışında konuşan Festival Direktörü Gülen Gözkara Saygı, İzmir'in kısa film alanındaki 26 yıllık geçmişine dikkat çekti. Saygı, "26 yıldır İzmir, genç yönetmenlerin ilk filmini, ilk heyecanını, ilk alkışını aldığı yer oldu. Bugün gururla söylüyorum: İzmir Kısa Film Festivali, Türkiye'nin Oscar ön elemelerine aday gönderen tek kısa film festivalidir," sözleriyle festivalin uluslararası önemini ve başarısını vurguladı. Saygı, burada başlayan hikayelerin dünyanın en büyük sinema sahnesine uzandığını belirterek festivalin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Konuşmanın ardından, ulusal ve uluslararası kategorilerde dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi. Uluslararası kurmaca kategorisinde "On the Way" birinci sırayı alırken, "Night of Passage" ikinci, "No Skate" ise üçüncü olarak ödüllendirildi. Ulusal kategorilerde ise "Kirpik" animasyonda, "Pirlerin Düğünü" belgeselde ve "Ölüm Bizi Ayırana Dek" ise kurmaca dalında en iyi film seçilerek büyük ödülün sahibi oldu.