360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, deneysel arkeoloji projesi kapsamında iki bin yıl önceki tekniklerle inşa ettikleri Fenike gemisi Hippoi (Uluburun II) ile Urla’dan denize açıldı. İlk durağı Foça olan gemi, antik denizcilik mirasını günümüze taşıyor.

Antik tekniklerle yeniden hayat buldu

Dernek üyeleri, daha önce Phokaialılar’ın 50 kürekli Kybele isimli antik gemisini yaparak Foça’dan Fransa’nın Marsilya kentine yol almıştı. Bu kez Fenike uygarlığının at başı figürlü gemisini canlandırdılar. Hippoi, Antalya Kaş açıklarında keşfedilen Uluburun batığından esinlenerek inşa edildi.

“Amacımız deniz arkeolojisini tanıtmak”

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Mualla Erkurt, projeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Antik dönemde tekneler çivi kullanılmadan, ahşapların zıvana ve ahşap çivilerle bağlanmasıyla inşa ediliyordu. Biz de aynı yöntemleri deneyerek dönemin yaşamını anlamaya ve dünyaya aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin zengin deniz arkeolojisini halka tanıtmak bizim için büyük bir görev.”

Antik seyir teknikleri test ediliyor

Geminin kaptanlığını üstlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Serim Paker, çalışmaların deneysel boyutuna dikkat çekti. Paker, “Kürek dümenleri, dört köşe yelkenler ve manevra kabiliyetleri üzerine denemeler yapıyoruz. Bu gemiler rüzgâr yönüne tabi seyir yapabiliyor. Ancak uzun yol performansını ölçmek için daha fazla test gerekiyor” dedi.

15 kişilik ekip görev alıyor

Yaklaşık 15 kişilik ekibin dönüşümlü görev aldığı Hippoi’de aynı anda 10 kişi kürek çekebiliyor. Yelken açıldığında ise en az 6 kişi sereni yukarı çekmek için çalışıyor. Bu düzenek, antik dönem denizciliğinin zorlu koşullarını birebir yansıtıyor.

Ege’de yeni rotalar

Hippoi’nin Foça’dan sonraki durakları Balıkesir Ayvalık ve Çanakkale Bozcaada olacak. Tarihi gemi daha sonra çıkış limanı Urla’ya geri dönecek. Proje, hem kültürel mirasın korunmasına hem de deneysel arkeolojiye önemli katkı sağlamayı hedefliyor.